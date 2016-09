Der wilde Süden

Lewi

Foto: Inge Schorr

Die Ecke Wodanstraße/Parsifalstraße liegt in einem bürgerlichen und leicht behäbig wirkenden Viertel der Südstadt. Sie gehört seit fast sechs Jahren Zoe Hair und Bodyart. Haar und Körperkunst also. Das wird wohl ein Friseur sein - richtig! Und was mit Bodyart gemeint ist, wird einem schnell klar, wenn man Herrn Lewang sieht, den Geschäftsführer - leibhaftig oder auch auf dem Foto.

Ja, er ist seine eigene wandelnde Litfaßsäule, meint Lewi. Mit Bodyart ist Tätowieren gemeint, Piercinggibt es bei Zoe nicht. Im renovierten und neu gestalteten grünen Tätowier-Studio ist regelmäßig für jeweils etwa drei Wochen der Stamm-Tätowierer Stephan von CrazyMachines im Einsatz.

.

Grün beruhigt.

Foto:Inge SchorrZur Abwechslung treten Gast-Tätowierer an und es gibt dazwischen auch immer wieder einmal eine Pause, denn zum Tätowieren muss man nicht so oft wie zum Friseur.

Auch der ist gut ausgelastet. Der zweite Zoe Friseurladen - es gibt in Nürnberg insgesamt vier - war ein Senkrechtstarter. In den schönen hohen Altbau-Räumen mit den vornehmen Stuckdecken fühlt sich jeder wohl und das junge, mehr oder weniger flippige Team passt gut zum lässigen und entspannten Ambiente. Vor der Tür liegt eine kleine grüne Oase mit alten Bäumen, und es fällt einem leicht, die Münchener Straße zu verdrängen, die daran vorbeiführt.

Doch auch sie trägt dazu bei, dass für Zoe die Lage an dieser Ecke richtig super ist: etwa die Hälfte der Kunden kommt nicht aus der Südstadt und manch einer hat Zoe Hair und Bodyart vom Auto aus entdeckt. Die andere Hälfte aber sind Südstädter und die Frage, ob "so ein Laden" hier denn läuft, ist damit schon beantwortet.

Genauso verrückt wie die Kombination von Friseur und Tätowier-Kunst fanden viele die Öffnungszeit bis 24.00 Uhr, die trotzdem ein Renner war. Und auch wenn inzwischen offiziell wieder um 22.00 Uhr zu ist, sind Dienstleistungen zu späterer Stunde bei Zoe in der Südstadt kein Problem, Lewi macht an der Ecke Wodanstraße/Parsifalstraße oft erst gegen 1.00 Uhr nachts das Licht aus.

Seit 10 Jahren gibt es Zoe in Nürnberg, eine Erfolgsgeschichte in vier Varianten. Das wird natürlich gefeiert, und zwar am 13. Juli 2008, ab 17.00 Uhr bei Zoe in der Dr. Kurt Schumacher Straße 23. Weitere Informationen dazu im Internet.

Stand: 05.07.2008

Autorin/Autor: Inge Schorr

Zurück zur Übersichts-Seite