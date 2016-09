Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke 2010 der Deutschen

Drei Millionen Suchanfragen in den drei Wochen vor Weihnachten wurden durch das Internet-Verbraucherportal www.preisvergleich.de ausgewertet. Berücksichtigt wurden Produkte aus dem Preissegment von 5 Euro bis 200 Euro, bei denen sich das Volumen der Suchanfragen um mindestens 25 % gesteigert hatte. Daraus schloss Portalmanager Rüdiger Biebl, " dass es sich bei den Suchanfragen in dieser Preisspanne und so kurz vorm Fest überwiegend um Weihnachtsgeschenke handelt ".

Überraschend belegen dabei Bücher, mit über 100.000 Suchanfragen, den ersten Platz unter den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. Besonderer Renner war Ken Folletts "Sturz der Titanen". Auch Sachbücher wie "Deutschland schafft sich ab", von Thilo Sarrazin, zählen zu den Bestsellern.

Ähnlich gefragt waren Bekleidungsartikel, vor allem Marken-Sportartikel von adidas, Puma und Nike (75.000 Anfragen).

Auf Platz 3 findet sich der Allzeit-Favorit Süßwaren (71.000 Anfragen).

Auf den nachfolgenden Plätzen der beliebtesten Weihnachtsgeschenke 2010 landet das traditionelle Spielzeug. Hier vor allem die seit Jahrzehnten etablierten Produkte von Lego oder Playmobil (Platz vier).

Etwas abgeschlagen im Vergleich zu den vergangenen Jahren, aber stabil unter den Top 10, stehen auf Platz fünf Elektronikprodukte. Sehr beliebt sind hier weiterhin Digitalkameras, MP3-Player und Navigationsgeräte.

Ebenfalls passend zu diesem Segment, der Platz sechs (Computerspiele für Wii und Playstation III; Donkey Kong, Gran Tourismo 5) und der Platz 7 (Blue-ray Discs und DVDs; vor allem Blockbuster wie der Vampirepos „Eclipse – Bis(s) zum Abendrot"), sowie Platz acht (Handys).

Auf Platz 9 der beliebtesten Weihnachtsgeschenke haben es Parfums geschafft.

Auf Platz 10 stehen Wellness-Aufenthalte, Ski-Reisen, Städtereisen.

Stand: 22.12.2010

Autorin/Autor: Eberhard Schneider

