Internetnutzung im 4. Quartal 2010 bei 74% - Starke Unterschiede bei den Altersgruppen

Die Forschungsgruppe Wahlen teilte am 21.01.2011 das Ergebnis Ihre Studie über die Internetnutzung in Deutschland mit. Im vierten Quartal 2010 wurden 4.006 Personen im Alter über 18 Jahre befragt. Das Ergebnis ist somit statistisch repräsentativ. 74% davon nutzen das Internet privat oder dienstlich.

Die Altersgruppen

In der Altersgruppe bis 34 Jahre nutzten 98% der Männer und 96% der Frauen das Internet. In der Altersgruppe zwischen 35 und 59 Jahren waren immerhin 91% der Männer und 83% der Frauen im Internet unterwegs. In der Altersgruppe ab 60 waren es immerhin schon die Häfte der Männer (49%) und ein Drittel der Frauen (33%).

Quelle: http://www.forschungsgruppewahlen.de/Umfragen_und_Publikationen/Internet-Strukturdaten/web_IV_10.pdf

Stand: 22.01.2011

Autorin/Autor: Eberhard Schneider

