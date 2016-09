KunstimSinn - und in der Südstadt

Foto: Jörg Bielefeld

Wer in diesem schönen Hinterhof am Hummelsteiner Weg steht, hat es schon fast geschafft: noch ein paar weitere Schritte und man befindet sich einerseits in der JB Ideenwerkstatt und andererseits in der Galerie KunstimSinn.

Der selbstständige Schreinermeister und die freischaffende Künstlerin präsentieren ihre Werke in einem gemeinsamen Ausstellungs-, Veranstaltungs- und Seminarraum. Angewandte und freie Kunst schaffen eine anregende und gleichzeitig entspannte Atmosphäre - eine inspirierende Arbeitsumgebung für die Künstlerin und den Handwerker. Es ist ein ruhiger und harmonischer Ort, weit weg von der Hektik des Alltags - und doch mitten in der Südstadt, nur wenige Minuten vom Hauptbahnhof entfernt.

Foto: Jörg BielefeldBereits seit elf Jahren plant und realisiert Jörg Bielefeld in der JB Ideenwerkstatt Projekte nach den Ideen seiner Kunden. Innenausbauten und Möbel, so individuell wie die Menschen, für die sie gemacht werden. Planung, Ausführung und die Montage vor Ort liegen in seiner Hand und erfolgen in Abstimmung mit dem Kunden. Sein Entwurfsbüro ist Teil der Ausstellung, in der er von ihm entworfene und gefertigte Möbel präsentiert, nicht nur zum Anschauen, sondern auch zum "Begreifen" - anfassen erwünscht!

Mit den Werken von Kirsten Schoppmann bietet die Galerie KunstImSinn dann doch eher etwas fürs Auge: in wechselnden Ausstellungen sind Malerei und Grafik von ihr zu sehen. Längst ist die Galerie kein Insider-Tipp mehr - an den stimmungsvollen Vernissagen kann nur teilnehmen, wer glücklicher geladener Gast ist.

Da ist es gut, dass es weitere Veranstaltungsorte gibt, an denen das Galeristenpaar aktiv ist. Die Creperie Yechet-Mad (bei uns in der Südstadt!) gehört dazu, das U1 im Modehaus Wöhrl und ab Ende April das Palais Schaumburg in Gostenhof. Hier werden Bilder zum Thema "Dschungel" und "Mensch und Tier" gezeigt.

Sie wollen Kirsten Schoppmann, Jörg Bielefeld und ihre Galerie KunstimSinn kennen lernen? Die Galerie ist freitags von 14.00 - 19.00 geöffnet - und nach Vereinbarung. Adresse: Hummelsteiner Weg 76, Hinterhof

Ideenwerkstatt Jörg Bielefeld: 0911 - 45 83 51 und

Atelier KiS Kirsten Schoppmann: 0911 - 43 95 844

Stand: 24.04.2008

Autorin/Autor: Inge Schorr

