Persönliche Empfehlung und redaktionelle Inhalte genießen bei deutschen Verbrauchern höchstes Vertrauen

Das Vertrauen in Marken-Webseiten liegt im Mittelfeld. Am wenigsten vertraut wird Banner-Werbung und Werbe-SMS. Das ergibt eine Studie der Unternehmensberatung The Nielsen Company.

89% der deutschen Konsumenten vertrauen Empfehlungen von Bekannten. An zweiter Stelle des Rankings liegen redaktionelle Inhalte, ihnen vertrauen 76% der Deutschen, gefolgt von Online-Konsumentenbewertungen mit 67%.

"Der Anstieg von user-generiertem Content im Internet trägt dazu bei, dass sich Konsumenten noch mehr auf Mundpropaganda verlassen. Dazu bedarf es nun nicht einmal mehr des persönlichen Kontakts" , erklärt Petra Kacnik , Director Nielsen Consumer Research.

Auch klassische Werbung hat durchaus Relevanz, immerhin vertraut rund die Hälfte der Konsumenten dieser Form der Information. Klare Schlusslichter sind Online-Werbebanner mit 25% und Werbe-SMS, denen nur 18% der Deutschen vertrauen.

